Türkiye Gazetesi

23 yaşındaki Astsubay Nuri U. yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine verdikleri kayıp ilanı sonrası Balıkesir Bandırma'da denizde ölü olarak bulundu. Ölümüyle yakınlarını kahreden astsubayın cenazesi toprağa verildi.

MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Arkadaşlarının sosyal medyada kayıp ilanı verdiği 23 yaşındaki Astsubay Nuri U.'nun cansız bedeni, Bandırmada denizde bulunmuştu. Kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Nuri U.'nun cenazesi sonrasında memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderildi. Selvilitepe Mahallesi Ataullah Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Nuri U.'nun cenazesi Urganlı Mahallesi'nde toprağa verildi.



CENAZESİNE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Düzenlenen cenaze törenine Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri ile yakınları katıldı.

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