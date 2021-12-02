Türkiye Gazetesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mucadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'daki dört kişinin banka hesabı hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine şahıslar incelemeye alındı. Yapılan çalışma sonrası zanlıların, internet üzerinden satılık konteyner ilanı verdiği, kaparo veya konteyner ücreti bedeli adı altında para alıp vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Şüpheli M.Ş’nin organizasyonunda Y.H. ve M.G.’nin banka hesaplarına para havaleleri yapıldığı, K.Y’ye ait IP numarasının kullanıldığı tespit edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST

Zanlıların, Antalya, İstanbul, Konya ve Burdur'dan 51 kişiyi dolandırdığı ve toplamda 256 bin 860 TL para aldıkları ortaya çıktı. Yapılan eş zamanlı operasyon sonrası dört zanlı yakalandı. Ayrıca hesabına para aktarılan S.E.Z. de gözaltına alındı. K.Y. ifadesi alındıkntan sonra bırakıldı. Y.H. ve S.E.Z. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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