Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dokuz sene önce aracını satmak için Ahmet G. ile anlaşan ancak aracını teslim ettiği halde parasını alamadığını dile getiren Mustafa Keskin, mahkemenin dokuz yıldır sonuçlanmadığını söyledi.

Aracın parasını almadan noter satışı yaptıklarını ve aracını alan Ahmet G.'nin aracın parasını ödemek için altın bozdurma bahanesiyle aracını alarak bir daha geri getirmediğini belirten Mustafa Keskin, mağduriyet yaşadığını belirterek başkalarının da aynı akıbeti yaşamaması için yetkililerin gerekeni yapmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak 2013 yılında şüpheli Ahmet G, hakkında İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede 'dolandırıcılık' suçundan dava açılırken, şüpheli Ahmet G., mahkemedeki ifadesinde Mustafa Keskin’i tanımadığını ve olayla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Müşteki Mustafa Keskin, suç tarihinde şüpheli Ahmet G. ve yanındaki ismini bilmediği şahıs ile aracın satışıyla ilgili Gaziosmanpaşa 10. Noteri'nde sözleşme yaptıklarını, Ahmet G.’nin evinden altınları alıp bozdurmak için aracını alarak bir daha dönmemek üzere kayıplara karıştığını söyledi.

ALTIN BOZDURMAK İÇİN GİTTİ, BİR DAHA GERİ GELMEDİ

Ahmet G.'nin altın bozdurma bahanesiyle aracını aldığını anlatan Keskin, "2012 yılında sıkışıklıktan dolayı aracımı satmaya karar verdim. Ahmet isimli şahıs bana ulaştı, gün içinde görüştük pazarlığımızı yaptık. Akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde buluştuk. Noterin kapanma saati yaklaştığı için biraz acele ettik. Nakit paramı almadan noterde satışı gerçekleştirdik. Çıkışta bana altın bozduracağını, altınları bozdurmadığı için nakti olmadığını, altınları bozdurup geleceğini söyledi" dedi.

Şahsın yanında bir kişi daha olduğunu ifade eden Keskin, "İki kişi idiler ben de kendilerine güvendim, tamam dedim. Yola çıktık, beni 10-15 dakika dolaştırdılar daha sonra bir kafede yanında bana yeğeni olarak tanıttığı kişiyle beklemeye bıraktı. Bu süre içinde aracı alıp gitti. 10-15 dakika sonra tekrar aradı. Şu kadar eksik var vs diye beni oyalamaya devam etti. Bir süre sonra da yanımda bekleyen kişi beni bırakıp kaçtı" ifadelerini kullandı.

"BEN ADALET İSTİYORUM"

Keskin, daha sonra Ahmet G.'yi arkadaşıyla arayıp bulduğunu ancak kendisine "Satışı yaptık artık bir şey iddia edemezsin" dediğini belirterek, "Sonra iletişime geçemedik. O gün karakola giderek kendisinden şikayetçi olarak ifademi verdim. 2013 yılında dava açıldı. Daha sonra öğrendiğimize göre Ahmet bey seri dolandırıcı çıkıyor. 9 yıl geçmesine rağmen bir sonuç alamadık. Ben adalet istiyorum. Mahkeme yüzleştirme istiyor. Bu şahıs yakalanıp serbest bırakılıyor. Noterde görüntülerimiz var. 'Mustafa Keskin’i tanımıyorum' diyor, beni tanımıyorsan nasıl benimle alışveriş yapıyorsun? İmzan var kimliğin belli" dedi.

"16-17 CELSE GERÇEKLEŞTİ, DAVA SONUÇLANAMADI"

Davanın 9 yıldır sürdüğünü kaydeden Keskin, "Mahkemece 9 yıldır hiç somut adım atılmadı. Sürekli mahkeme erteleniyor, 9 yıldır sürüyor. Şu ana kadar 16-17 celse gerçekleşti dava bir türlü sonuçlanamıyor. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu konuda bir ben değilim en azından bu kişinin daha fazla kişileri dolandırmasına devletimiz izin vermesin. Aracımın değeri o zaman 10 bin TL idi. 10 bin TL karşılığında anlaştık aracı noterde teslim ettim paramı alamadım" diye konuştu.

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