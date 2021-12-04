Türkiye Gazetesi

Düziçi ilçesi Gümüş köyünde dayı Hüseyin M. (60) arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dayı Hüseyin M. yanında bulundurduğu tüfekle yeğeni Hasan Homak’a ateş etti. Hasan Homak kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Homak ambulansla ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Homak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin M.’yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

6 kişinin öldüğü arazi kavgasında ceza yağdı Kars’ta 6 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı arazi davası sonuçlandı. 9 sanığa 6’şar defa müebbet hapis cezası verildi.

Akrabaların arazi kavgasında kan aktı, bir araç da kundaklandı Batman'da akaraba oldukları öğrenilen şahıslar, arazi anlaşmazlığı yüzünden pompalı tüfekle birbirine saldırdı. Saldırı sonrası 3 kişi ağır yaralandı.