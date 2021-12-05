Türkiye Gazetesi

Aksaray Taşpazar Mahallesi’nde oturan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz, girdiği bunalım sonucu dün canına kıydı. Yılmaz, 5. kattaki dairelerinin balkonuna çıkarak aşağı atladı.

Bu üzücü haber ailesini derinden sarstı. Ancak bu acının üstüne bir acı daha eklendi. Çocuğun doktor olan babası Timur Yılmaz, bu sabah kayıplara karıştı. Yakınlarının bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Baba Yılmaz’ın sosyal medya hesabından en son “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şahsın arabasına atlayıp uzaklaştığını tespit etti. Ekipler, havadan ve karadan arama çalışması başlattı.

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