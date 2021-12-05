Türkiye Gazetesi

İstanbul Maltepe ve Kartal'da yoğun koku geldiği yönünde yetkililere ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye İGDAŞ ekipleri gönlendirildi. Ekipler yaptıkları incelemede kokunun kaynağının doğalgaz olmadığını belirledi. Yetkililer kokunun nerden geldiğini ise bilmediklerini söyledi.

Kartal'da oturan Merve Yılmaz "Akşam yoğun koku aldık. Gaz kokusu gibi geldi. Korku ve panik içerisindeyiz" dedi.

Doğalgaza zam geldi! Sanayide arttı, konutta değişmedi Doğalgaza gelen aralık ayı zammı geldi. Yeni tarifeye göre doğalgaz fiyatı sanayide yüzde 20 zamlandı. Konuta ise fiyat değişmedi.

AB’nin sera gazı emisyonu ikinci çeyrekte arttı Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, sera gazı emisyonları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış arttığını yayımladı.