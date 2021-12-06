Türkiye Gazetesi

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) kaporta-boya ustası olan Semih Çakmak, eski klasik araçları sıfırdan tasarlayarak ikinci baharlarını yaşatıyor. Eski model araçları yeni baştan tasarlayarak dizayn eden Çakmak, herkesin beğenisini ve ilgisini çekmiş durumda. İşini severek yaptığını ve geçmişte babasının klasik arabasını gördükten sonra atıl araçları yeni baştan tasarlamaya heves ettiğini belirten Samet Çakmak, şehir dışından yoğun talep alıyor.

TUTKUSU ÇOCUKLUĞUNDA BAŞLADI

Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, "Klasik araç tutkusu yıllardır beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın.” dedi.

“EZİYET ÇEKİYORUM AMA KEYFİ BAMBAŞKA”

İş yerinde modern araçların bulunmadığını belirten Çakmak, “Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim. Bugün baktığın zaman eski araçları trafikte yürür hale getirdiğim zaman bu işin keyfiyet kısmına geldim. Bu araca çalışırken eziyetini çekiyorum ama bittikten sonra keyfine lafı bile söylenemez" dedi.

“SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLARDA BULUNDUK”

Sosyal medya tarafına da yöneldiklerini belirten Çakmak, "Klasik araba bugün çoğu kişinin yönelmediği, esnafın yapmam dediği araba. Biz bu işe heves ettiğimiz için elimden geldiğince bu klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Çok şükür bu işi yapıyoruz. Biz bu işe başladıktan sonra internet olayı ilerleyince sosyal medyaya yöneldik. Sosyal medyada çoğu yerlerde paylaşım yaptık.” dedi.

“ŞEHİR DIŞINDAN AŞIRI DERECEDE TALEP VAR”

Şehir dışından aşırı bir talep olduğunu belirten usta, “İnsanlar beğeniyor. Şehir dışından aşırı derecede bir talep var. Biz mutluluğumuzu insanlara yansıtıyoruz, insanlar da bize araçlarını bırakıyor. Araçları bittikten sonra da bu mutluluğa hep beraber ortak oluyoruz. Anahtar teslimi durumlarda motoru, elektriği, döşemesi bu yaklaşık 6 aydan fazla zaman alabilir. Biz kaporta-boya işinde çalıştığımız için elimizden geldiğince erken vakitte araç sahibine teslim etmek istiyoruz" diye konuştu.

Filistinli genç karantinada klasik araç yaptı Filistinli Riyad el-Umle, koronavirüs sebebiyle karantina günlerini çocukluk hayali olan klasik otomobil benzeri bir araç yaparak değerlendirdi.

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı 'Tarihi Batı Anadolu Rallisi' Bodrum’dan start aldı ​Bu yıl 22.'si düzenlenen Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum’dan start aldı. Bir birinden değerli klasik otomobillerin startı renkli görüntüler oluşturdu.

En değerli ve en eski klasik araçlar görücüye çıktı Filmlere konu olmuş, cumhurbaşkanları ve ünlü simalarca kullanılmış en nadide, hızlı, pahalı ve eski 600'den fazla klasik araç "II. Uluslararası İstanbul Klasik Araç Festivali"nde görücüye çıktı.