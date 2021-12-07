Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden bir olan Ağrı'da etkili olan soğuklar nedeniyle kentin birçok yerinde buz sarkıtları oluşurken, yakıt depoları donan araç sürücüleri ise çareyi araçlarının altında ateş yakmakta buldu.

SAATLERCE DEPOYU ISITMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Saatlerce donan depoları ısıtmak için uğraşan vatandaşlar, kış mevsiminin Ağrı'da ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Soğuk havaların hayatını olumsuz etkilediğini ve donan aracını çalıştırmak için aracın altında ateş yakmak zorunda kaldığını söyleyen Hüseyin Yarıcı, “Araç dondu. Mecburen ateş yaktık. Bizim kışımızda böyle zor bir şekilde geçiyor. Ateş yakıp aracı çalıştırmak için 1 saat uğraşıyoruz” dedi.

Sibirya soğukları Kars’ı ele geçirdi: Hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düştü Kars’ta Sibirya soğukları etkisini göstermeye başladı. Gece hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşmeye başladı. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 14’ü gösterdi. Yaşanan aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü’nün tamamı donarken, kentte HES santrali buz tuttu. Yaşanan soğuk havayla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Soğuk hava Avrupa’yı esir aldı: Hayat durma noktasına geldi Avrupa Arwen Fırtınası’na teslim oldu. Sert hava koşulları hayatı durma noktasına getirdi. Yaşanan hava koşullarından dolayı İngiltere’de üç kişi hayatını kaybetti. Ülkeler tek tek alarm vermeye başladı.