Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki işletmeciliğini yabancı uyruklu bir kişinin yaptığı bakkala geldi. 20’li yaşlarda bir kişi, kasada oturan şahsa elindeki kağıdı uzatarak, telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu. Bakkal sahibi ise telefonu karşısındakine verdi.

KULLANIYORMUŞ GİBİ YAPIP DIŞARI ÇIKTI

Ardından telefonu alan şahıs cihazı kullanıyormuş gibi yapıp dışarı çıktıktan sonra geri dönmedi. Dükkan sahibi ise, arkasından bakakaldığı adamın dönmemesi üzerine telefonunun çalındığını anladı.

İlginç telefon hırsızlığı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

230 bin TL’lik hırsızlık yaptılar, kıskıvrak yakalandılar Tuzla’da 15 ayrı iş yerine girerek yaklaşık değeri 230 bin 750 TL olan elektronik, gıda, inşaat, spor malzemesi çalan 3 şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahısların farklı adreslerde hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Araçlardan çaldığı akaryakıtı satan hırsız suçüstü yakalandı İstanbul’da park halinde bulunan araçlardan akaryakıt çalarak piyasa altındaki değere çalan şahıs İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla yakalandı.