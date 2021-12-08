Aydın'ın Nazilli ilçesi Belediye Meydanı'nda kaza oldu. Bölgeye olaya müdahale etmek için polis memuru Mustafa Bayaz gitti. Bu esnada, olay yerinden otomobiliyle geçen Günnür S, kazaya bakarken fren yerine gaza bastı.
Aniden hızlanan araç polise çarpıp kaldırıma çıktı. Feci kaza sonrası sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Bayaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadın sürücü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kadın sürücü fren yerine gaza bastı, polisi ezdi
Aydın Nazilli'de kadın sürücü, kaza yapan araca bakarken kendi otomobiliyle polis memurunu ezdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesi Belediye Meydanı'nda kaza oldu. Bölgeye olaya müdahale etmek için polis memuru Mustafa Bayaz gitti. Bu esnada, olay yerinden otomobiliyle geçen Günnür S, kazaya bakarken fren yerine gaza bastı.
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