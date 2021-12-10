Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Dikmen Caddesi'nde öğle saatlerinde bir otomobil, kaldırıma çıktı. Araç, bir binanın garaj girişindeki tümseğe çarparak durabildi. Sürücünün hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği anlaşılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu "kritik" olarak nitelendirilirken olay yerinde yaşanılanlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, görgü şahitleri "Sürücünün sara krizi geçirdiğini sandık, içerden çıkardık. Yoldan geçen bir doktor müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiğini söyledi. Hastaneye kaldırdılar" dedi.