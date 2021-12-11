Türkiye Gazetesi

Ülkelerinden karavanlarıyla yola çıkan Avrupalı aileler, Türkiye’nin birçok noktasını gezdikten sonra Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan Zeytinbeli Plajı’na uğruyor. Eşsiz güzelliği ve manzarasıyla Zeytinbeli Plajı, turistleri kendine hayran bırakıyor.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYORLAR

Zeytinbeli Plajı'nda doğa ve denizle iç içe tatil yapmanın keyfini çıkaran turistler, bölge halkıyla iletişim kurarak Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buluyor.

KARAVANLARIYLA DÜNYAYI GEZİYORLAR

Türkiye'ye 3 kızı ve eşiyle gelen Alman Matthians Kraemer, ülkesindeki ev ve eşyalarını satarak karavan turuna çıktıklarını anlattı. Karavanla 14 aydır gezdiklerini belirten Kraemer, 5 hafta önce de Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

“MİSAFİRPERVERLİĞİ AİLECEK HİSSETTİK”

Kraemer, Türkiye'ye geldiklerinden beri her şeyin çok güzel gittiğini ifade ederek, "İnsanlar çok arkadaş canlısı. Özellikle aile olarak gezmemizden dolayı herkes çok iyi davranıyor. Buradaki misafirperverliği ailecek hissettik. Çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu. Eşi, 2 çocuğu ve köpekleriyle karavan tatili yapan Alman Henrike Wutsche de ailece Türkiye'yi çok sevdiklerini vurguladı.

“ÇOK İYİ VAKİT GEÇİRİYORUZ”

Zeytinbeli Plajı'nın çok güzel olduğunu anlatan Wutsche, şöyle devam etti: "Burayı şans eseri bulduk, Gürcistan'dan sonra Doğu Anadolu'yu gezerken yolda tanıştığımız başka bir gezgin aile sayesinde haberimiz oldu. Zeytinbeli Plajı'nda tekrar buluştuk ve diğer aileler de katıldı. Şimdi hep birlikte buradayız. Gerçekten çok iyi vakit geçiriyoruz."

“DOĞAYI TEMİZ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Wutsche, gittikleri yerlerde çöpleri topladıklarını kaydederek, "Doğayı temiz tutarak insanlara nasıl daha güzel bir çevre olur göstermeye çalışıyoruz." dedi. Eşiyle tatil yapan İsviçreli Yvonne Deufeld, yolda tanıştıkları birçok karavan tutkununun Zeytinbeli Plajı'nı önerdiğini belirtti.

“ÇOK BÜYÜK BİR ÜKLE”

Zeytinbeli Plajı'nda havanın ve mekanın güzel olduğunu dile getiren Deufeld, "İsviçre'den yola çıktığımızda buraya gelebilmek için acele ettik çünkü burada havanın sıcak olduğu öğrendik. İsviçre'den Adana'ya 1 haftada ulaştık. En sevdiklerimiz, meyveler, sebzeler, Antep fıstığı, arkadaş canlısı insanlar, misafirperverlik, manzara. Türkiye'de birçok farklı manzara var. Çok büyük bir ülke. Sevmediğimiz ise her yer çöp, bu büyük bir sorun" diye konuştu.

“AVRUPA’DAN DAHA GÜZEL BİR HAVA VAR”

Alman Suen Schmipt de karavan turlarına mayısta başladıklarını anlatarak, "Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve şanslı bir biçimde Türkiye'ye ulaştık. Buradaki insanların misafirperverliğini seviyoruz, güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Bence burada tüm Avrupa'da bulabileceğinizden daha güzel bir hava var. Kışı burada geçirmeyi düşünüyoruz. Çok fazla arkadaş canlısı insanla tanışmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

NASA yeni astronot adaylarını açıkladı: Adanalı Deniz de yer alıyor Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 bin adayın arasından seçilen ve uzay istasyonuna ve gelecekteki Ay görevlerine katılacak 10 yeni astronot adayını açıkladı. İki yıllık bir eğitim sonrası uzay görevlerine katılacak olan 10 kişilik ekinin içerisinde Adana doğumlu ABD’li asker Deniz Burnham da yer aldı.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u da devirdi Yedi maçlık seri yakalayan ve önüne geleni deviren bordo mavililer, Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle sonuca giderken, tutanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlar yaptı

Gece yarısı Adana'da korkutan deprem | Son depremler Adana’nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre gece saat 02.05’te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.