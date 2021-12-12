Türkiye Gazetesi

İskenderun ilçesinde 2 yıl önce ayrıldığı eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 21 yaşındaki Berfin Özek kamuoyundan da ciddi destek görmüş ve tedavilerle ilerleme kaydetmişti. Yakın zamanda yüzünü tanınmaz hale getiren 23 yaşındaki eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'i affetiğini söyleyen Özek, bugün Çeltik ile evlediğini duyurdu.

ONLARCA ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Hayatını cehenneme çeviren olayın ardından sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı. Berfin Özek’in şikayetini geri çekmesi üzerine Casim Ozan Çeltik, son duruşmada tahliye edildi.

Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile Hatay’ın Kumlu ilçesi evlendirme dairesinde düzenlenen nikah töreni ile evlendi.

Berfin Özek'in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.

Berfin Özek'in asitli saldırganı affetmesi tepki toplamıştı: Sebebi şoke etti! Hatay’ın İskenderun ilçesinde yüzüne asit döken ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'le ilgili şikayetinden vazgeçen Berfin Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla saldırgan sevgilisini neden affettiğini açıklandı.

Eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti Hatay’da eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek, 12 yıl 18 ay ceza verilen eski erkek arkadaşı hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Asitli saldırı mağduru Berfin Özek ve ailesinden Erdoğan'a teşekkür Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen 12 yıl 18 ay hapis cezasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermesi, mağdur kadını ve ailesini mutlu etti.

Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığın cezası belli oldu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.