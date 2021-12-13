Adıyaman'da 24 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 24 ev karantinaya alındı.
2 çocuğuyla birlikte karantinaya alındığı otel odasını ateşe verdi Avustralya’da bir kadın, iki çocuğuyla birlikte Covid-19 karantinasına alındığı otel odasını ateşe vererek yaktı.
Vakalar arttı, 16 ev karantinaya alındı Adıyaman'da bulunan bir mahallede, koronavirüs vakalarının artması sonucunda 16 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da 24 ev karantinaya alındı
13.12.2021 - 18:54 | Son Güncelleme: 13.12.2021 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da 24 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 24 ev karantinaya alındı.
Etiketler : adıyaman,karantina,haberler,
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