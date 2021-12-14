Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş ve gümrük personelin yetersiz olması sebebiyle 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere ulaştırmak için sıra bekleyen yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

TÜRKİYE’NİN İHRACATINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Türkiye’nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü Mehmet Çiğin, “Dün akşam saat 22.00’da 23 kilometrelik tır kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde. Biz sırada beklerken yatıyoruz ama mülteciler çok, getirenler çok. Adam dingilin üstüne biniyor çadırın üstten kesip içeri giriyor. Onlardan dolayı çok sıkıntımız var. Mümkün mertebe Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye’den Bulgaristan’a girdiğimizde kuyruk bitmiyor” dedi.

“25 KİLOMETRELİK SIRA BEKLİYORUZ”

25 kilometrelik bir sırada beklediklerini vurgulayan Onur Kostak ise “Araçlarımızda takograf sistemi olduğu için takografa uygun çalışıyoruz. 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor. Burada yol boyunca 24, 25 kilometre boyunca mülteci problemi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BULGARİSTAN’DAN KAYNAKLANIYOR”

Sıranın sebebinin Bulgaristan tarafından kaynakladığını ifade eden Mehmet Kosta da, “Ülkenin ihracatı çok bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Bulgaristan tarafı ağır çalışıyor bundan dolayı sıralar oluşuyor” dedi.

Bulgaristan’da alev alarak 44 kişiye mezar olan yolcu otobüs ile ilgili resmi açıklama geldi İstanbul’dan kalkış yapan ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında 44 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre otobüste yanıcı madde olmadığının altı çizilerek “insan hatası olasılığının” değerlendirildiği ifade edildi.