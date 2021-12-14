Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli yağış ve lodos, kentte zor anlar yalanmasına sebep oldu. Şehirde çatılarda hasar meydana gelirken, TOKİ konutlarının bulunduğu alanda istinat duvarı yıkıldı. Edremit sahilinde ise çökme gerçekleşti.

ÇÖKEN BÖLÜMLERDE BARİYERLERLE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Akçay Mahallesi'nde yürüyüş amaçlı da kullanılan kordonda, deniz ile karanın ayrıldığı bölümdeki taşlardan bazıları yerlerinde söküldü. Kordonun çöken bölümüne Balıkesir Büyükşehir Belediyesince bariyerler konularak güvenlik önlemi alındı.

Dalgaların vurduğu bölgede perde duvarda oluşan çökme sonucunda meydana gelen hasar için tespit çalışması yürütülüyor.

Kordonda zarar gören bölümün onarımına kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

Sahile yakın evlerin etrafında su birikintileri meydana geldi.

Öte yandan, bölgede etkili olan yağışlar sonrasında Burhaniye ve Edremit ilçeleri arasında yazlık konutların bulunduğu bölgede evlerin etrafında büyük su birikintileri oluştu. Bahçelievler Mahallesi'nden geçen Üvecik Deresi'nde ise kısmi taşmalar meydana geldi.

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