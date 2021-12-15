Türkiye Gazetesi

Yılbaşının yaklaşmasını fırsat bilen sahtekarlar, piyasaya kaçak içki sürmeye başladı. Son üç günde 14 kişi alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. İstanbul Esenyurt'ta bugün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi daha hayatını kaybetti. Dün sahte içkiden can veren Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'la birlikte Esenyurt'ta ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Türkiye genelinde ise bu sayı 20'ye çıktı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hastanelerde de sahte içki zehirlenmesinden dolayı tedavi görenler olduğu ve ölü sayısının artabileceği öğrenildi. Bu arada, Avcılar'da da Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan İ.K sahte içkiden hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin, sahte içkiye yönelik baskın ve operasyonları devam ediyor.

Sahte içkiden 1 kişi daha öldü Sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Mersin'de sahte alkol alan bir kişi canından oldu, 2 kişi de yoğun bakıma alındı.

Sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yoğun bakımda Yalova ve Kahramanmaraş’ta sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Sahte içkiden zehirlenen genç öldü Manisa'da sahte içkiden zehirlenen genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.