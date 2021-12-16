Türkiye Gazetesi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oturan 77 yaşındaki Mustafa Önder, Costal mevkiine balık tutmata gitti. Önder, Karadeniz'e serpme ağ attı. Ayağına dolanan ağla birlikte denize düşen yaşlı adam, boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlarca kıyıya alınan şahsın cenazesini morga kaldırdı. Acı haberi alan yakınları, hastane önüne akın etti.

SERPME AĞ NEDİR?

Serpme ağ, balığın üstten atılan ağ ile kapatılmasını ve içinde kalmasını sağlayan av aracıdır. İç su balıkçılığında en yaygın olarak kullanılır. Genellikle Sazan ve Alabalık bu ağlarla avlanmaktadır.

Su parkında boğularak hayatını kaybetmişti: Acılı anne bilirkişi raporuna isyan etti Adana’da ailesiyle birlikte su parkına giden 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından acılı anne polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından bilirkişi tarafından yayınlanan raporda işletme kusurlu bulunmayınca acılı anne isyan etti.

Asi Nehri’ne atlayan 3 gençten biri boğuldu Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da girdikleri iddia üzerine Asi Nehri’ne atladıkları ileri sürülen 3 gençten biri boğuldu.