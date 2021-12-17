Türkiye Gazetesi

Batman'da bir arabanın içinden 45 kilodan fazla esrar çıktı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini bilgisini alan polis ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yaptı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Ekiplerce tespit edilen pikap tipi aracın sürücüsü E.C, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada, 45 kilogram kubar esrar ve 500 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.



Uzman çavuş 42 kilo esrarla yakalandı Şanlıurfa’da bir uzman çavuş, 200 bin liraya sattığı 42 kilo esrarı teslim etmeye giderken jandarma tarafından yakalandı.



Giresun'da kilolarca kubar esrar ele geçirildi Giresun'un Bulancak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kilogram kubar esrar ile 60 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.