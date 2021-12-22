Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan 23 yaşındaki İ.T. ve 26 yaşındaki H.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 4 farklı bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

“NERDE YEDİN PARALAR SÖYLE”

Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri ekip otosuna götürülürken, “Nerde yedin paraları söyle” diye şarkı söyleyerek oynadı. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

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