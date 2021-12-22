Türkiye Gazetesi

Hüseyin Lale (81) isimli vatandaş, Tunca Nehri yakınlarında İstanbul-Edirne seferini yapan yük treninin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen tedavi altına alınan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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Edirne'de 81 yaşındaki yaşlı adam yük treninin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Lale'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Yük treni, dün öğle saatlerinde Demir Köprü mevkiine geldiği sırada, tren raylarının kenarında yürüyen Hüseyin Lale'ye yandan çarpmış, ağır yaralanan yaşlı adam yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.



Kazanın ardından ifadeleri alınan makinistler V.E.Y. ve O.Ç. serbest bırakılmıştı.

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