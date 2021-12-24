Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 16 yaşında olduğu öğrenilen bir lise öğrencisi, okula götürdüğü silahla intihar etti. Talihsiz kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

LAVABOYA GİDİYORUM DİYE ÇIKTI KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Bismil Fatih Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, ders saatinde hocasından lavaboya çıkağını söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan D., sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti. Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARINA KENDİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu. Okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenilirken, silah Cevdet Altındağ adına ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İfadeleri alınan genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

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