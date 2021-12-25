Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide cesed gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine intikal eden ekipler, genç bir erkeğin başından vurularak öldürüldüğünü saptadı. Olaya ilişkin şahsın babasının gözaltına alındığı öğrenildi.

AV TÜFEĞİ İLE VURULMUŞ

Olay, Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kişinin, C.M. (27) olduğu tespit edildi. Ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında ölü bulunan C.M.'nin babası V.M.'nin aracının, bir süre cesedin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi.

Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri V.M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba V.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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