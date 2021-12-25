Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışığa dikkat etmeyen şoför kazaya yol açtı. Öndeki aracın ışığı görerek durması üzerine arkadan gelen araç sert bir biçimde otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada 6 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Hamit Coşartekin (24) yönetimindeki otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkasından gelen Hasan Kılıç (23) yönetimindeki 34 RP 9786 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan yolcular Firuze Coşartekin (53), Hüseyin Coşartekin (60), Yusuf Kaya (23) ve Sefa Kaya (22) yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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