Türkiye Gazetesi

Türkiye’de kışın en sert geçtiği illerden biri Ağrı. Bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da termometreler eksi 27 dereceyi gördü.

VATANDAŞLARIN YÜZÜ BUZ TUTTU

Şehirde dere ve nehirler buz tuttu. Kentin birçok bölgesinde buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camlarının dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutmasının yanı sıra, dışarıya çıkan vatandaşların da yüzleri buz tuttu.

Ağrı'da kaynar su havada dondu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dondurucu soğuğu gözler önüne sermek için kaynar suyu havaya attı.