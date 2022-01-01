Türkiye Gazetesi

Bir husumet daha kanlı bitti. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi, husumetlileri olduğu öğrenilen ve kendisini silahla yaralayan şahıslar tarafından hastane önüne bırakıldı.

AYAĞINA SIKTILAR

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, husumetli olduğu Kenan C. (50) isimli şahsı ayağından tabanca ile vurarak yaraladı. Şahıslar sağ ayağından yaralanan Kenan C'yi, kendi araçlarıyla Keskin Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne bırakarak kayıplara karıştı. Acil Servis bölümünde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Keskin İlçe Emniyet Amirliği ise olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetlisi yerine başkasını vurdu! 'Karanlıktı, karıştırdım' dedi Adana’da husumetlisi zannederek başkasını vurup ağır yaralayan zanlı tutuklanırken, 'Karanlıktı, karıştırdım' diyerek kendisini savundu.

Husumetlisini sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdü İstanbul Küçükçekmece'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi sokak ortasında tartıştı, taraflardan biri karnından bıçaklanarak öldü.

Uzman çavuşun alacak verecek davası kanlı bitti: Önce husumetlisini sonra kendisini öldürdü İzmir'de bir uzman çavuş, borç verdiği kişiyle tartışırken silahla ateş etti. Husumetlisinin öldüğünü gören şahıs, ardından kendi hayatına da son verdi.