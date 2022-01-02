Türkiye Gazetesi

Ülkenin birçok ilinde yeni yılın ilk saatlerinde peş peşe trafik kazaları meydana geldi. Aksaray’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada İbrahim Ergün idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen gurbetçi Nuri Bal yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile Ergün’ün kullandığı otomobildeki, eşi Semiha, kızları Rümeysa (12), Leyla, Aysel ve torunu Ceyda Ergün (14) hayatını kaybetti. Bal’ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Ergün ailesinin kızlarının evinde yeni yılı kutladıkları ve evlerine gittikleri öğrenildi.

Kars’ta gece saatlerinde Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda yaşanan kazada Alperen Demiral yönetimindeki otomobil bahçe duvarına çarptı. Feci kazada sürücü ile araçtaki Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki B.A’nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan kazada da Emircan Cantürk’ün kullandığı motosiklet ile Afşin Toprak idaresindeki motosiklet çarpıştı. Sürücü Cantürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Toprak ile Emircan Taşez’in hayati tehlikesi sürüyor.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde de Mustafa D’nin kullandığı otomobil bariyerlere çarpıp yol kenarına savruldu. Sürücü ile araçtaki Faruk D, Elanur Y. ve Nuriye K. yaralandı. Sürücü ile Nuriye K. kurtarılamadı.

KAHREDEN İKİ KAZA

Denizli’de ise akşam saatlerinde kahreden iki kaza birden yaşandı. Merkezefendi’de Kadir Yavuz idaresindeki minibüs, refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçerek karşı şeride geçti. Kazada Kader Yanar’ın öldüğü belirlendi. Yaralılardan Gökhan Kırboğa ile İsmail Aydınlık da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü ve Pouya Goudarzın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pamuklu’da da motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı iddia edilen Gökhan İ. (31), arkasındaki babası Turgut İ’yi düşürdü. Durumu fark etmeyen oğul, yaklaşık 5 kilometre ileride tali yoldan ana yola çıkan kamyona çarptı. Paramparça olan motordan kanlar içinde yere yığılan gencin öldüğü belirlenirken, babanın tedavisi ise sürüyor.

Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar Konya’da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen çalıntı otomobildeki 3 şüpheli yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı Kocaeli'de kontrolden çıkarak ağaca çarpan aracın sürücüsü, otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakarar olay yerinden kaçtı.