Türkiye Gazetesi

Niğde’de yaşanan olayda arkadaşları ile oynarken yere düşen çocuğun yüzüne demir suçuk saplandı. Halepli İsa arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun parkında oyun oynarken evlerine doğru koşmaya başladı. Bir anda dengesini kaybeden küçük çocuk duvardan bahçeye düştü.



YÜZÜNE DEMİR ÇUBUK SAPLANDI

Düştü yerde bulunan beton bloktaki demir yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan talihsiz çocuğu o halde görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Niğde Belediyesi itfaiyesi ekipleri küçük İsa’nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri çocuğu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldılar.



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