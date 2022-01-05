Türkiye Gazetesi

Ankara'da yakalan 1525 kişiden 325'i tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre söz konusu tarihlerde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde, şüpheli görülen 530 bin 677 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1525 kişi yakalandı. Bunlardan 325'i tutuklandı.

22 ÇALINTI OTOMOBİL BULUNDU

Kontrol edilen 185 bin 715 otomobilden 22'sinin çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 33 motosiklet ve 25 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 287 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamalarda 1482 adet kaçak bandrolsüz sigara, 38 kurusıkı tabanca, 47 ruhsatsız tabanca, 690 fişek, 24 belgesiz av tüfeği, 80 kesici ve delici alet ele geçirildi.



Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 44 kişi tutuklandı Ankara'da, 22-28 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 367 şüpheliden 44'ü tutuklandı.



Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ yapılanmasının Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

