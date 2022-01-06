Türkiye Gazetesi

Bir husumet davası daha kanlı bitti. Bursa'da aralarında alacak-verecek davası olan iki kişinin tartışmasının şiddetlenmesi üzerine birbirlerine silahla saldırması sonucunda, iki tarafta yaralandı. Yaralıların birinin bacak ve kolundan diğerinin ise başından vurulduğu öğrenildi.



SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Gölet’i kenarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı 10 yılı aşkın süredir husumet bulunan 54 yaşındaki O.D. ile 38 yaşındaki Y.G. Kayapa Gölet’inde sözleşerek buluştu. İkili ilk olarak sözlü olarak tartışmaya başladı. Sonrasında tartışma yerini silaha bıraktı. İkilinin birbirine ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan O.D. bacak ve kolundan, Y.G. ise başından yaralandı.



SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan O.D. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, O.D. ise ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. O.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Y.G.’nin ise ayakta yapılan tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ifadesi alınmak üzere götürüldüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerindeki suç aleti iki silahı alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Husumetlisi yerine başkasını vurdu! 'Karanlıktı, karıştırdım' dedi Adana’da husumetlisi zannederek başkasını vurup ağır yaralayan zanlı tutuklanırken, 'Karanlıktı, karıştırdım' diyerek kendisini savundu.

Husumetlisini sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdü İstanbul Küçükçekmece'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi sokak ortasında tartıştı, taraflardan biri karnından bıçaklanarak öldü.

Uzman çavuşun alacak verecek davası kanlı bitti: Önce husumetlisini sonra kendisini öldürdü İzmir'de bir uzman çavuş, borç verdiği kişiyle tartışırken silahla ateş etti. Husumetlisinin öldüğünü gören şahıs, ardından kendi hayatına da son verdi.