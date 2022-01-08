Türkiye Gazetesi

Maltepe E-5 karayolunda saat 07.00 sıralarında makas atarak ilerleten araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Aracın sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı otomobillerini bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin otomobilde inceleme yaptığı sırada araç sürücüsü olduğunu iddia eden F.K. isimli şahıs olay yerine geldi.

YALANCI DUBLÖR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri şahsın şüpheli davranışları üzerine F.K.’yı karakola götürdü. Karakolda sorgulanan F.K. isimli yalan beyanda bulunduğu ve araç sürücüsü olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan polis ekipleri ile dublör şoför arasında ilginç diyaloglar yaşanırken otomobil sürücüsünün makas atarak trafikte ilerlediği saniyeler ve kaza sonrası genç çiftin araçtan inerek uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Trafik kazası tespit tutanakları e-Devlet'te Vatandaşlar yeni uygulama ile 3 Ocak’tan itibaren e-Devlet üzerinden maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına erişilebilecek.