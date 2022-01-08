Türkiye Gazetesi

Uşak'ta bir vatandaşın misafirliği, hastanede bitti. Bir tanıdığının evine oturmaya giden şahıs, tartışma çıkması üzerine kabusu yaşadı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine silah çıkaran ev sahibi misafirini bacağından vurdu.

YARALININ HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre söz konusu olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Yeşilyurt Sokak’ta meydana geldi. G.K., misafirlik için F.I.’nın evine gitti. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten evde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından ev sahibi F.I., evinde bulunan tüfeği alarak G.K.’yı bacağından vurdu.

Saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans, yaralı şahsı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli şahıs F.I. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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