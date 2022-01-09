Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Mardin'de alışveriş yapmak üzere bir markete giden kadın, evine dönmek için çıktığı yolda ölüme yürüdü. Talihsiz kadın, yolun karşısına geçerken otomobilin altında kalıp hayatını kaybetti.

HASTA ZİYARETİNE GELMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır karayolu kırsal Yayla Mahallesi'nde Ozan S. yönetimindeki 73 AAF 951 plakalı otomobil, eşiyle yol üzerinde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Fahriye Taş'a çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Taş, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Eşiyle Diyarbakır’dan hasta ziyaretinden geldiği öğrenilen kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TALİHSİZ KADININ KOCASI SON ANDA KURTULDU

Yapılan otopsi incelemesinden sonra Fahriye Taş’ın cenazesi Sanayi Mahallesindeki aile kabristanında toprağa verildi. Kazada talihsiz kadının kocasının da şans eseri kurtulduğu öğrenildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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