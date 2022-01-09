Türkiye Gazetesi

Kağıthane TEM Otoyolu üzerinde 4. Levent sapağında Kuzey Marmara Otoyolu’ndan ticari taksi aşırı hız yaparak önündeki otomobilin önüne geçti. Otomobil önüne bir anda çıkan taksiye selektör yapınca taksici otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek hızla uzaklaştı. Taksi sürücüsü bir süre ilerledikten sonra TEM otoyolunun ortasında durarak otomobilin önünü kesti. Bagajda bulunan beyzbol sopasını alan taksici otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişinin olduğu araç otoyolda geri kaçmaya başladı. Beyzbol sopasıyla otomobilin camını kıran taksi sürücüsü Hüseyin Y.’yi kolundan yaraladı.

170 KİLOMETRE HIZLA ÖNÜNÜ KESTİ

5. Levent çıkışında seyahat ederken taksi sürücüsünün son süratle tahmini 160-170 kilometre hızla yanlarından geçtiği söyleyen Hüseyin Y. selektör yaktığı taksinin bir anda frene basarak camı açıp küfrettiğini söyledi. Yolda devam ederken 4. Levent girişinde taksicinin tekrar önünü kestiğini söyleyen Hüseyin Y. bagajdan sopasını aramaya başladığını sonrasında da üzerine doğru koştuğunu ifade etti. Önünde zikzak çizerek geçişlerini engellediğini söyleyen Hüseyin Y., “ Arabamın sağ ön camına sopayla vurdu. Ben de bunu görünce o anlık öfke ve sinirle arabadan aşağı inip adamı yakalamaya çalıştım. Arabama daha fazla zarar vermesin diye.

BEYZBOL SOPASI İLE YÜZÜNE VURMAYA ÇALIŞTI

Beyzbol sopası ile yüzüme tam vuracağı esnada elimle yüzümü perdeledim. Ben de bir iki tane buna vurdum. O sırada zaten trafikte olan diğer sürücüler aşağı inip bizi ayırdılar. Taksi şoförü koşarak arabasına binip uzaklaştı. Ben darp edildim arabam hasar gördü. Kolum çatlak şu anda. Darp raporumu aldım. Gerekli yerlere başvurumu yaptım. Karakola gidip şikayette bulundum. Ben hakkımı almak istiyorum” dedi. Öte yandan, yapılan saldırı sonrası otomobilde bulunan 3 kişi en yakın karakola giderek taksici hakkında şikayetçi oldu.

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