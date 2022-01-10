Türkiye Gazetesi

Kış aylarında soğuk algınlığına ve koronaya karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler kelleyi tercih ediyor. Faydaları saymakla bitmeyen ve binbir zahmetle hazırlanıp fırına sürülen koyun ve kuzu kelleleri 18 saat pişirilerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Görüntüsü nedeniyle bazı vatandaşların yemeye cesaret edemediği ancak sevenleri tarafından da sıkça tercih edilen kelleler yoğun talep görüyor. Lezzeti ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen kellenin fiyatı ise enflasyona rağmen 3 senedir değişmedi. Kuzu kellesinin 30, koyun kellesinin 35 lira olması kelleye olan ilgiyi koruyor.

KELLENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Sivas'ta uzun yıllardır kelle satışı yaptığını belirten Muammer Kantar, enflasyona meydan okuyan tek yiyeceğin kelle olduğunu söyledi. Kantar, "Kellelerimiz 18 saatte pişer. Satışlarımız sabah 5’te başlar, 9 gibi biter" dedi.

Kellenin faydalarının saymakla bitmediğini söyleyen Kantar, "Kelle bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok faydalı ve yararlı bir yiyecektir. Hiç zam gelmeyecek tek yiyecek kelledir. Kuzu kellesi 30, koyun kellesi 35 liradır. Fiyatlar uygundur. Herkesi yemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son üç yıldır kelleyi aynı fiyattan sattıklarını belirten Muammer Kantar, "Tok tutma özelliği ve proteini çok olduğu için bağışıklık sistemine iyi geliyor. Taleplerimiz iyi, sağ olsunlar Sivaslılar kelleyi severler ve yerler. Yemeyenlerin de tatmasını tavsiye ederiz. İlk yiyenlerin tuhafına gidiyor ama daha sonra çok beğeniyorlar. Görünüşüne aldanmayın" dedi.

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