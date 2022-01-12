Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 6 ila 12 dereceye kadar azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren de etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 8

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, kentte yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sıcaklık düşüşüyle karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

"Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13 Ocak Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklar; Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

"7 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL VE 1500 ARAÇ GÖREV YAPACAK"

Kış dönemi başlamadan önce aksiyon planlarını ve toplantılarını gerçekleştirdiklerini aktaran AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü "Şu anda da yapılan uyarılar doğrultusunda bütün birimlerimiz 7/24 esasında vardiya düzenine geçecek ve aksiyonlarımızı, sahada yürütülen çalışmalarımızın koordinasyonunu merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 400 km'lik yol ağımızda 7 binin üzerinde personel, bin 500'ün üzerinde araç ve iş makinasıyla sahada gelen Meteoroloji parametrelerini de takip edeceğiz" dedi.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'da kar kapıda İstanbulluları sevindiren haber Meteorolojiden geldi. Meteorolojinin 5 günlük hava tahminlerine göre Çarşamba ve Perşembe günü hava sıcaklıkları düşüyor. Kar yağışının etkili olacağı İstanbul’da hava sıcaklıkları Çarşamba günü 3 Perşembe günü 1 ve Cuma günü eksi 2 derece olacak. Öte yandan yurdun geneli hava bulutlu ve rüzgarlı.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: Çığ riski var Meteorolojiden edinilen bilgiye göre hava durumu ülke genelinde bulutlu Karadeniz kesimlerinde yağışlı Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.