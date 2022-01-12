İçe merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
YARALANAN OLMADI
Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
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