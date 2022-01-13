Türkiye Gazetesi

Isparta’da yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, 2020’de Covid salgını başlangıcında bakıma ihtiyaç duyduğu için başka adreste ikamet eden kızının yanına taşındı. Yaklaşık bir sene boyunca sokağa çıkma yasakları sebebiyle dışarı çıkamayarak ikamet adresini de değiştiremedi. Eski adresine nereden ve kimden geldiğini bilmediği tebligatlara da itiraz edemeyince yaşlı kadın zaman aşımı sebebiyle 500 bin TL borçlandırılarak mal varlığına haciz konuldu. Neye uğradığını şaşıran yaşlı kadın, avukatın yolunu tuttu. Avukat Yusuf Kenan Tuna tarafından incelenen tebligatların haciz tebligatları olduğu anlaşılması üzerine hukuk mücadelesi başlatıldı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Avukat Tuna “Müvekkilim 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasakları uygulanması sebebiyle mernis adresini ancak aşı sırası geldiğinde güncellemiştir. Biz bu tebligatların iflas Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenen haciz ihbarnameleri olduğunu fark ettik. Biz burada gecikmiş itiraz yaptık, fakat yerel mahkemede olumlu sonuç alamadık. Şu an istinaf mahkemesinde hukuki sürecimiz sürüyor’’ dedi.

Tunçbilek ise “Ben emekli bir insanım ticaretle bir ilgim yok, emekli maaşım hariç her şeyime haciz kondu. Bunları tanımam etmem, hiçbir yerde bir imzam bile yok” diye konuştu.

Avukatlı sahte senet çetesine darbe! Ostim'de bir avukatlık bürosu ile şüphelilere ait 5 ikamette yapılan aramalarda, hileyle imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kılıç, balta ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

Senet vurguncuları organize çalışıyor Sahte kargocular tarafından dolandırılanların sayısı her geçen gün artıyor. Boş kâğıda imza atıp milyonlarca lira borçlanan mağdurlar “Yargı, dolandırıcılardan yana” diyor.