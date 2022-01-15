Türkiye Gazetesi

Yürekleri ısıtan görüntüler Sivas'ın Gürun ilçesinden geldi. Dede mesleği olan hayvancılığı yıllardır sürdüren ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Mustafa Gündoğan, 20 gün erken doğan buzağıyı evine aldı. Çevresindekilerin 'yaşamaz' dediği buzağıya yaşaması umuduyla 'Yaşar' ismini koyan Gündoğan ve eşi, buzağıyla çocukları gibi ilgileniyor.

Gündoğan ailesi buzağının altını bezliyor, bebek biberonuyla süt içiriyor ve buzağıyla beraber televizyon izliyor. Mustafa Gündoğan’ın eşi ise buzağıyı ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor. Yaşar isimli buzağının yakın zamanda annesiyle kavuşturulması bekleniyor.

ANNESİ SADECE 1 SAAT GÖREBİLDİ

Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Gündoğan, "Hayvancılık bizde dede mesleği olduğundan severek yapıyoruz. Öyle ki İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirip hayvancılığa devam ettim. Hayvanlarla uğraşmak huzur veriyor ve insanları rehabilite ediyor. Tabi ki bu güzel, yakışıklı 'Yaşar' gibi danaların sayesinde. Yaşar dana 25 Aralık’ta doğdu. 20 gün erken doğduğu için annesi onu sadece 1 saat görebildi. Daha sonra eve getirip evde bakmaya başladık" dedi.

BEBEK BİBERONUYLA BESLİYORLAR

Gündoğan, buzağıya biberonla süt verdiklerini ve altına bez bağladıklarını belirterek, "Çevremizdekiler erken doğduğu için yaşamayacağını düşünüyorlardı. Biz de yaşaması umuduyla ismini 'Yaşar' koyduk. Şükür şimdiye kadar yaşıyor, hayatta, hatta gayet sağlığı da yerinde. Yaşar’ın günde 4-5 kez bezini değiştiriyoruz. Çünkü küçük tuvaletini hasta bezine yapıyor. Biberonla besliyoruz, iki üç saatte bir 250 ml’lik biberonla 2’şer adet olmak üzere süt veriyoruz. Bu şekilde besleniyor yavrumuz çünkü buzağı biberonu kendisine büyük geldi. Daha küçük bir biberon olan bebek biberonu ancak kendisine oldu. Yaşar inşallah havalar da biraz ısınırsa yakın bir zamanda annesinin yanına gidecek. Onları birbirine kavuşturacağız" dedi.

8 bacaklı, 2 kuyruklubuzağı doğdu! Görenler şoka uğradı ​Samsun’un Asarcık ilçesi Esentepe Mahallesi’nde doğan 2 kuyruklu ve 8 ayaklı buzağı görenleri şaşırttı.

Bu buzağıyı görenler gözlerine inanamıyor Sivas’ın Gürün ilçesinde yeni doğan buzağı ilginç ağız yapısıyla dikkat çekiyor.