Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
MERKEZ ÜSSÜ YUNANİSTAN
Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Ege Denizi'nde korkutan deprem
AFAD: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye-İran sınırında deprem oldu AFAD'ın verilerine göre, İran'ın Salmas kentinde saat 16.03'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van'da da hissedildi.