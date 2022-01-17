Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7210 sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın giriş katında olay meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan Erhan Paksoy'dan (49) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAREKETSİZ OLARAK BULUNDU

Paksoy, içeride hareketsiz olarak bulundu.

Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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