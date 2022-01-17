Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yangın, br cana mal oldu. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının kısa sürede büyümesi üzerine 75 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.



YANARAK ÖLDÜ

Alınan bilgiye göre, ilçenin Pınarbaşı mahallesi Emirgan mevkiinde bulunan 3 katlı bir evin 2. Katında bugün akşam saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangına bölgenin karlı olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri güçlükle ulaşırken, yangında evde bulunan 75 yaşındaki Bayrak Kumaş yanarak hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, şahsın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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