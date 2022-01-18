Türkiye Gazetesi

Trabzon’da birkaç gün öncesine kadar kilosu 80 TL’ye kadar satılan hamsi Gürcistan’dan bol miktarda hamsinin gelmesiyle fiyatı 25 -30 TL’ye kadar geriledi. Sezon başlarında bol görülen ve kilosu 10 TL’den satılan hamsi Aralık ayı ortalarında birden kaybolurken umutları Gürcistan’dan gelecek hamsiye bırakmıştı.

15 - 20 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, Gürcü hamsisinin bol olmasının hem kendilerini hem de vatandaşı memnun ettiğini belirterek “Hamsi en son bir ay önce bol idi. Şu anda hamsi Gürcistan’dan geliyor kilosunu 30 TL’den satıyoruz. Hamsinin bol olması vatandaşı da bizi de sevindirdi. Hamsi bir aydan fazla pek yoktu. Hamsi 15-20 gün daha devam eder diye düşünüyorum. Aylar üzerine ilk defa böyle hamsi geldi. Daha önce az geliyordu dolayısıyla fiyatı da 50-60 TL’den aşağı değildi” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Hamsi bir, bir buçuk ay önce boldu daha sonra birden kayboldu. Ocak ayının ilk günlerinde Gürcistan’dan hamsi bekledik, ancak ilk kez bugün geldi. Hamsinin kilosunu 30 TL’den satıyoruz. Dolayısıyla daha önce 50-60 TL’den satılıyordu Gürcistan’dan gelmesiyle birlikte fiyatlar geriledi. Temennimiz bundan sonra bol olması. Dün balık pek yoktu yetiştirme balıkları sattık. Çinekop 60 TL,mezgit 60 TL, istavrit 30 TL, hamsi 25-30 TL, Fiyatlar düne göre biraz daha ucuz” diye konuştu.

"İLK KEZ BU KADAR BOL"

Vatandaşlardan Şaban Ercelep de 1,5 ayın üzerine ilk kez hamsi aldığını belirterek “Bir buçuk aydan beri hamsi yediğimiz yok. İlk kez bu kadar bol ve güzel. En son Aralık ayında hamsi almıştım o zaman kilosu 10 TL idi. En çok tercih ettiğimiz balık hamsi ile istavrit” şeklinde konuştu.

Öte yandan Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle 15 ton kadar hamsi gelirken, bu rakam son 1 ayın en yüksek miktarı olduğu belirtildi.

Olumsuz hava tezgahları boş bıraktı, hamsinin fiyatı el yaktı Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının etkisiyle balık fiyatları yükseldi. İstavrit 30 TL ile tezgahın en ucuz balığı olurken, hamsi kilosu 50 TL ile cep yakıyor.

Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor Yapılan bütün uyarılara, kesilen cezalara ve alınan tedbirlere rağmen stokçuluk faaliyetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Son olarak balık fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor.

Karadeniz’de hamsi bol çıktı, vatandaşın yüzü güldü Karadeniz’de bu sezon bol çıkan hamsi hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürdü.