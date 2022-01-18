Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Öğrenci servislerinin çarpışması sonucu, 27 öğrenci hafif yaralandı. Servislerden birinin boş olduğu öğrenildi.
Öğrencilerin kazadan yalnızca hafif yaralanmalarla kurtulması yüreklere su serpti.
KAR YAĞIŞI VE TİPİ KAZAYI GETİRDİ
K.Ö. yönetimindeki öğrenci servisi ile A.Ç. idaresindeki içerisinde öğrenci bulunmayan servis, Kargın-Çırçır köyü yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çarpıştı. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.
Sivas'ta öğrenci servislerinin çarpışmasıyla 27 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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