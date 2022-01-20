Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de 4 kişilik bir aile dehşeti yaşadı. Banyoda bulunan doğal gaz sobasından sızan gaz, aileyi zehirledi. Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Etiler Mahallesi 1141. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi, banyodaki sobadan sızan gazdan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evdeki bulunan baba Mustafa (55) eşi Emine M. (47) ve kızları Özge M. (25) ile evde misafir olan Şeyda B. (26) ambulans ile Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emine.M.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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