Türkiye Gazetesi

Kartal Eski Kumcular İskelesi'nde bulunan Boras isimli gemi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Uzun süredir rıhtıma bağlı şekilde olan gemide bugün saat 09.40 sıralarında yangın çıktı.

GEMİ YANGINI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide başlayan yangın kısa sürüdü büyüdü. Alevlere teslim olan gemideki yangına itfaiye tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldığı görüldü. Öte yandan, alev alev yanan gemi drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alındı.

