Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşında olduğu öğrenilen Ayşe Tuğçe isimli genç bir kız, evinin önünde hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlıkçılar, talihsiz kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 25 yaşındaki Ayşe Tuğçe Oymak’ı yaşadığı evin kapı girişinde hareketsiz gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, ekipler tarafından yapılan incelemelerde Ayşe Tuğçe Oymak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Ünüversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinin önünde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Samsun'da yaşlı bir kadın evinin önünde düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.