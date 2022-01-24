Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde akşam saatlerinde evde bir araya gelen 4 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Madde alımından dolayı kendini kaybeden bir kişi evde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı.

Pompalı tüfeği arkadaşlarına doğrultarak ateş eden şahıs, arkadaşlarının yaralandığını görünce evden kaçtı.

Saçmaların hedefi olan 3 genç yaralanırken, ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis, 3 arkadaşını yaralayarak kaçan zanlıyı da kısa sürede yakaladı.

YARALANAN GENCE KIZ KARDEŞİNDEN ŞOK SÖZLER

Yaralanan 3 genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı bir gencin ambulansa alınması esnasında ise ilginç anlar yaşandı.

Acıdan kıvranan yaralı genç, kız kardeşine “Bak Allah canımı almadı” dedi. Yaralının kız kardeşi ise “İyi oldu. İbrahim ölün gelseydi. Bak yaşıyorsun” diye cevap verirken yaralı genç ile kız kardeşi arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmaya müdahale eden polis ekipleri yaralı gencin kız kardeşini sakinleştirdi.

Yaralı gençler hastanede tedavi altına alırken polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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