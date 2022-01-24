Türkiye Gazetesi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 9'uncu duruşmaya hava muhalefeti nedeniyle aile katılmazken, aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir de katılmadı.

Duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, eski eşi Eda K, babası Selim Avcı, iş ortakları Şükrü Gökhan O. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulundan gelen rapor, duruşma salonunda okundu. Raporda, "Mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oy birliği ile ek mütalaa olunur" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME VAR"

Raporda, "Cesedin otopsisinde, iç muayenede saçlı deri altında perietooksipitai bölgede hematom görüldüğü, bu hematomlu alandan bir kutuya 5 ml kan örneği alındığı, epidural alanda sol frontoparictal bölgede sınırları düzensiz kahverengi, çamur kıvamında ısı hematomu görülerek örneklendiği, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinin 17/11/2021 tarihli, 02/21-119606/18372 sayılı ek raporuna göre, epidural alandan alınan hematom (ısı hematomu) analize uygun olmadığından (çamur kıvamında olduğundan) analiz yapılamadığı, saçlı deri altında hematomlu alandan alınan kanda 614.9 COHb (karboksikemoglobin) tespit edildiği” açıklanırken, “Adli tıbbi bilgiler kapsamında yeniden değerlendirildiğinde, cesedin otopsisi sırasında saçlı deri altı hematomundan alındığı bildirilen kanda saptanan karboksihemoglobin düzeyinin postmortem dönemde yangın ortamındaki dumandan bir miktar etkilenebileceği, ancak bunun ihmal edilebilir düzeyde olacağı, sonucu değiştirecek düzeyde etkilenme olmasının tıbben beklenmediği ve bu nedenle kandaki karboksihemoglobin düzeyini yansıtacağı hususu dikkate alındığında, Üst Kurulumuzun 20/05/2021 tarih, 69 sayılı kararına eklenecek husus bulunmadığı, dolayısı ile mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oy birliği ile ek mütalaa olunur" denildi.

Pınar Gültekin’in aile Avukatı Rezan Epözdemir, "Pınar Gültekin diri diri yakılmış. Yani canavarca hisle öldürme var" dedi.

Sanık Cemal Metin Avcı

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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