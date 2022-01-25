Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini hissettiren kar yağışı Akdeniz sahillerine kadar ulaştı. Turizm kenti Antalya’nın şehir merkezinde 29 yıl sonra kar yağışı başladı.

Sıcak ve yaz turizmiyle özdeşleşen Antalya'nın kent merkezinde 29 yıl sonra kar sevinci yaşandı. Gece boyunca sulu şekilde yağan kar, sabah saatlerinde yerini lapa lapa yağışa bıraktı. Kısa sürede kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti.

1993'TEN SONRA BİR İLK

Antalya'da sahile örtü bırakan en son kar 1993'te yağmış ve 5 santimetre ölçülmüştü. Kente 2005 ve 2019'da da yağan kar yollarda tutmamıştı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yağış sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Bazı vatandaşlar, bu alanlarda kar topu oynadı.

Arkadaşlarıyla karda eğlenen Büşra Betül, evde birkaç saatle sınırlı yağışı beklediklerini anlatarak, "Kar yağınca kendimizi dışarıya attık. Çok mutluyuz. Karın yağması o kadar iyi geldi ki stres attık" dedi.

Taner Can da birkaç saat sonra işe gideceğini belirterek, "Kar yağışını arkadaşımla izledim. Karla oynayıp eğlendim. Uykusuz kalmama değdi" diye konuştu.

MARMARİS VE BODRUM GÜNE BEYAZ ÖRTÜYLE UYANDI

Marmaris ve Bodrum'da dün gece etkili olan ve sahillere kadar inen kar, dağlarda beyaz örtüsüyle sabah uyanan vatandaşları karşıladı. Marmaris merkezinin yanı sıra İçmeler Mahallesi beyaz örtüsüyle vatandaşlarca bol bol görüntülendi.

Kırsal mahalleleri Osmaniye ve Bayır'da kapanan yollar sabahın ilk saatleriyle ekiplerce açıldı. Bülent Kaya isimli vatandaş, 30 yıldır yaşadığı ilçede ilk kez kar gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi. Kaya, karın kendisini heyecanlandırdığını ve güzelliğini yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir duygu ilk defa dağlarımızda kar görüyorum. Çok güzel bir duygu. İlk defa dağlarımıza lapa lapa yağan kar gördüm. Yangından sonra ilaç gibi beli bu bereket, rahmet diyelim" dedi. Bodrum Yarımadası'nın birçok mahallesinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Mazı, Mumcular, Kızılağaç, Dağbelen, Yalıkavak ve Konacık mahallelerinde gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı evlerin bahçeleri, tarlalar ve makilik alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar ilçede uzun süredir görmedikleri karın sevincini sosyal medyada fotoğraf paylaşarak yaşadı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer karda mahsur kaldı Kar sonrası ulaşımın durması, birçok sürücüyü mağdur ederken yolda kalan Şafak Sezer sosyal medya hesabından video paylaşarak yolun açılması için çağrıda bulundu.

Kar, 'Komşu'yu da etkisi altına aldı Yunanistan'da yoğun kar yağışının etkili olmaya başlaması üzerine, ulaşım kilitlendi. Yolda kalan araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için asker, polis ve itfaiye ekipleri ortak çalışma başlattı.